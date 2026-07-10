Prefeito de Castilho, Paulo Boaventura, transmite cargo ao vice e anuncia mudanças no secretariado

CASTILHO – O prefeito Paulo Duarte Boaventura anunciou na quarta-feira, 08, alterações no secretariado municipal e confirmou que entrará em período de férias por 15 dias, que começou desde segunda-feira, 13 de julho.

Durante esse período, o vice-prefeito João Gabriel Passarini assumirá interinamente o comando do Poder Executivo.

O pronunciamento foi realizado no gabinete do Paço Municipal e transmitido ao vivo pelas redes sociais do prefeito, com a participação do vice-prefeito.

Entre as mudanças anunciadas está a substituição do secretário de Assuntos Jurídicos.

O advogado Adão Carlos deixa a pasta, que passará a ser comandada pelo advogado Adelino Fonzar. Paulinho destacou que Adão permanecerá integrando a administração municipal, agora com a missão de se dedicar como interventor do Asilo Betel, onde deverá manter seus esforços à condução dos trabalhos da instituição.

Outra alteração ocorre na Secretaria Municipal de Agricultura. Até então comandada pelo vice-prefeito João Gabriel, a pasta passa a ser administrada pelo atual subsecretário Diogo Morais.

AGRADECIMENTO

Durante o pronunciamento, Paulo Boaventura agradeceu o trabalho desenvolvido por João Gabriel à frente da Agricultura ao longo de quase dois anos.

O prefeito relembrou que também ocupou a mesma secretaria quando exerceu o cargo de vice-prefeito, destacando a importância estratégica da pasta para o desenvolvimento do município.

Ao fazer um balanço de sua gestão na Agricultura, João Gabriel ressaltou diversas conquistas alcançadas no período, entre elas a ampliação dos benefícios destinados aos produtores rurais, a implantação de programas como o Novo Campo Acolhedor, o fortalecimento do programa de inseminação artificial, além de outras ações voltadas ao incentivo da produção agrícola e ao fortalecimento do setor rural.

Encerrando o pronunciamento, Paulo Boaventura confirmou que estará de férias por 15 dias, período em que João Gabriel responderá como prefeito em exercício.

Fonte: AsCom/Governo de Castilho