Força Tática desarticula ponto de tráfico na Vila Mineira

ANDRADINA – Uma ação da Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), resultou no encerramento de mais um ponto de comercialização de drogas na noite de sexta-feira (03), no bairro Vila Mineira, em Andradina. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, após diversas denúncias apontarem a prática criminosa em uma residência localizada na Rua Presidente Vargas.

Durante a aproximação das equipes policiais, um indivíduo fugiu para o interior do imóvel e conseguiu escapar, sendo localizado apenas um aparelho celular durante as buscas iniciais. Em frente à residência, um homem de 26 anos, acompanhado da namorada que estava em uma motocicleta, foi abordado, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito em sua posse naquele momento.

Na sequência, durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram diversas porções de crack já embaladas para comercialização, escondidas no interior dos blocos de um dos muros da residência. Também foram apreendidos R$ 2.828,00 em dinheiro, quantia que, em tese, é proveniente da venda dos entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho permanente da Força Tática no combate ao tráfico e na preservação da segurança da população andradinense.