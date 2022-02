Adolescente de 14 anos é furtando pequenos comércios no Já Europa

Menor foi detido pela segunda vez em espaço de apenas uma semana, em um deles dormiu no pequeno comércio após o furto

ANDRADINA – Um adolescente de 14 anos, morador com a avó no bairro Benfica, foi detido pela segunda vez pela Polícia Militar após cometer furtos em pequenos estabelecimentos comerciais do Jardim Europa. Em um deles chegou a dormir no local do crime, depois que passou o efeito da droga, principalmente o crack. Como da primeira vez, foi encaminhado ao 1º DP, indiciado por Ato Infracional/furto qualificado tentado e entregue para sua avó ao final do boletim de ocorrência.

A detenção do menor infrator aconteceu por volta das 05h40 de segunda-feira, 14, quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Edson, Cb PM Wander, foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento em um pequeno comércio que funciona ao lado da casa da proprietária, localizado na rua Holanda, no Jardim Europa.

No local, em contato com a vítima, a mulher informou que estava dormindo em sua residência quando ouviu barulho característico de alguém forçando a porta de seu empório, anexo à sua residência; Ela então ligou para o seu genro e ele conseguiu visualizar, pelo aplicativo das câmeras de segurança, um indivíduo no interior do local, mexendo nos objetos.

Os policiais militares, com apoio das equipes de rádio patrulhamento com Cb PM Maurício e Cb PM Fernando, outra com Cb PM Fernando Sales e Cb PM Oliveira, realizaram vistoria minuciosa no estabelecimento comercial, que apresentava arrombamento total da porta principal, e localizaram o autor, adolescente, escondido embaixo de um barco de pesca, existente no corredor.

Em seu poder os PMs encontraram uma sacola plástica contendo 34 isqueiros da marca BIC, avaliados em 160,00 reais. Foi solicitada a perícia para o local.

A ocorrência foi apresentada no 1° DP onde o delegado, Dr. Tadeu Aparecido Carvalho Coelho determinou a elaboração de boletim de ocorrência de natureza Ato Infracional de furto qualificado tentado, liberando o autor adolescente à sua avó ao término da ocorrência.