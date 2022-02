Caldeireiro é preso pela PM furtando treliças usadas em construção

CASTILHO – Um homem de 44 anos, de profissão caldeireiro, foi preso em flagrante pela Polícia Militar às 22h30 de domingo, 20, acusado de furto, depois de flagrado com 03 barras de treliças de 5 metros cada, próprias para montagem de laje, sendo de pronto abordado. A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Permanente de Andradina onde a delegada de plantão, Dra. Michelly da Silva Miliorini, ratificou a voz de prisão dada, autuando em flagrante o conduzido, ficando preso na cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais militares de Castilho, 3° Sgt PM Donegati e Sd PM Viscardi, durante patrulhamento na modalidade Atividade Delegada, pela área central da cidade, o avistaram pelo cruzamento das Ruas Osório Junqueira x Rua Hussein Mohamad Rajab, de posse de 03 barras de treliças de 5 metros cada, próprias para montagem de laje, sendo de pronto abordado.

Indagado a respeito dos objetos localizados, informou que as havia ganhado de um amigo e iria trocar por drogas, pois é viciado.

Diante do exposto, com apoio da equipe com Cb PM Cláudio e Cb PM Rudmar, os PMs fizeram diligências nas imediações e localizaram uma construção, local do furto. Feito contato com o proprietário, este compareceu ao local e reconheceu os objetos como seus.

Ante ao exposto, foi dada voz de prisão ao indiciado, já conhecido nos meios policiais pela prática de furto e tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Permanente de Andradina onde a delegada de plantão, Dra. Michelly da Silva Miliorini, ratificou a voz de prisão dada, autuando em flagrante o conduzido, ficando este preso, à disposição da justiça.