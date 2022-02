BAEP prende dupla com 85 tijolos de maconha

ARAÇATUBA – A Polícia Militar, através do 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, prendeu na noite de quarta-feira, 23, dois homens em uma motocicleta acusados de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-los com 85 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), além de outras duas porções grandes da mesma droga, totalizando 70 quilos. Os acusados foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, indiciados e permaneceram presos à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

As prisões dos infratores aconteceram quando equipes do 12° BAEP realizaram abordagem aos dois homens quando circulavam em uma motocicleta pela rua Ugolino Dall’Oca, bairro Primavera – Araçatuba/SP – e encontraram com eles duas porções grandes e outra menor de maconha.

Questionados sobre se tinham mais drogas, eles informaram que em uma residência teria mais. Equipes do BAEP foram ao local indicado e localizaram 85 “tijolos de maconha”, totalizando, aproximadamente, 70 Kg de entorpecente.

Além da droga os policiais militares também localizaram uma balança de precisão, R$ 1.690,00 em dinheiro e uma motocicleta Honda/Titan de cor preta, utilizada pelos acusados para a traficância. Diante das evidências de flagrante delito de Tráfico de Drogas, os acusados foram apresentados na Central de Polícia Judiciária e permaneceram presos à disposição da Justiça.