BAEP prende em Birigui acusado de tráfico de drogas

BIRIGUI – O BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia prendeu no domingo, 13, um homem acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrá-lo com crack, cocaína, dinheiro, balança digital, rolo de plástico filme e vários eppendorffs vazios. Encaminhado ao plantão policial do município, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia (BAEP) pelo município de Birigui, quando a equipe tomou conhecimento via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, que pela Rua Umberto Vignardi, estaria ocorrendo disparos de arma de fogo, e que o autor também efetuava a venda de drogas pelo local.

A equipe se deslocou a referida via e ao adentrar a rua, avistou uma pessoa do sexo masculino próximo a um caminhão, e este ao perceber a presença da viatura tentou adentrar rapidamente uma residência, sendo acompanhado e alcançado pela equipe.

Durante busca pessoal foi localizado em seu bolso dez micro tubos (Eppendorff) contendo cocaína, quinze pedras de crack, R$ 45,00 em dinheiro e um telefone celular, onde, após indagado a respeito das denúncias e do material localizado, confirmou a traficância pelo local, negando a posse e disparos de arma de fogo, informando ainda que havia mais drogas dentro de sua residência e que indicaria o local.

Após ser autorizada a entrada dos policiais no imóvel, em vistoria domiciliar foram localizadas mais cem pedras de crack, vinte micro tubos contendo cocaína, R$ 516,00 em espécie, uma balança digital, um rolo de plástico filme e um pacote aberto contendo vários eppendorfs vazios.

Diante da confissão e do material ilícito localizado, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, sendo indiciado, permanecendo a disposição da Justiça.