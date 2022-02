Homem é preso pela PM ao efetuar disparos de arma de fogo em condomínio

SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira, 14, um homem acusado de posso ilegal de arma de fogo e disparos em via pública pelo condomínio Itapuã, em Santo Antônio do Aracanguá. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A arma e as munições foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares da cidade de Santo Antônio do Aracanguá, foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública, mais precisamente pelo condomínio Itapuã.

No local, em contato com um policial militar que estava à paisana e visualizou o indivíduo com a arma de fogo em mãos, as equipes adentraram a residência e abordaram o indivíduo que, ao ser indagado sobre a arma de fogo, negou inicialmente possiur, mas posteriormente assumiu ter dado os disparos na via pública e que havia escondido a arma no quintal, nos fundos da sua residência.

Em busca domiciliar foi localizada a arma de fogo com uma munição deflagrada, e uma bolsa que continha em seu interior 7 munições cal 38 intactas , 5 cápsulas cal. 357 deflagradas , 6 cápsulas cal.38 deflagradas e um silenciador. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Aracanguá, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

MIL NOTICIAS/Agência