Pedreiro é preso pela PM de Birigui com pistola e droga

BIRIGUI – A Polícia Militar, através do BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia prendeu na última quinta-feira, 10, um pedreiro acusado de posse irregular de arma de fogo ao flagra-lo com uma pistola Taurus, calibre 380 (numeração suprimida), além de crack e cocaína, e um saco lástico contendo centenas de eppendorff (frasconetes para embalagem de cocaína), todos vazios. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia (BAEP), quando a equipe avistou um veículo GM Corsa, onde o ocupante do banco passageiro dianteiro, demonstrou certo nervosismo ao visualizar a viatura policial, sendo os ocupantes do veículo abordados.

Ao revistar a condutora nada de ilícito foi localizado, e em revista ao passageiro foi localizado no bolso de sua calça, 05 pinos de cocaína, R$ 405,00 em notas diversas e um aparelho celular. Questionado sobre o entorpecente, nada declarou, e perguntado sobre a procedência do dinheiro, disse que era proveniente de seu trabalho como pedreiro.

Mediante autorização do indivíduo, a equipe deslocou até a residência do mesmo, e em vistoria domiciliar foram localizados no balcão da cozinha uma Pistola Taurus calibre 380, numeração suprimida (raspada), carregada com 8 munições intactas, 43 pinos de cocaína, 02 pedras de pasta base pesando aproximadamente 50 gramas cada uma, 01 porção de crack pesando 50 gramas, um saco plástico transparente contendo centenas de pinos vazios, que servem ara acondicionar as porções de cocaína.

Diante do material ilícito localizado (arma, droga, dinheiro), foi dada voz de prisão ao pedreiro, sendo conduzido à Central de Flagrantes,onde foi indiciado e permanecendo à disposição da Justiça.