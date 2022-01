Polícia Civil prende servente de pedreiro acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Civil, através das equipes da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, DIG – Delegacia de Investigações Gerais, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia de Castilho e Delegacia de Itapura, deram cumprimento na manhã de sexta-feira, 21, ao mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 2ª Vara de Andradina, na residência do servente de pedreiro J. P. R. L., 23 anos, residente no bairro Quinta das Castanheiras, oportunidade em que prenderam em flagrante o investigado pelo crime de tráfico de drogas. Encaminhado até a DISE, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu depois que investigações da DIG de Andradina indicavam que J. P. R. L., estava ameaçando, com arma de fogo, diversos desafetos pela cidade. Igualmente, havia informações de que o investigado traficava entorpecentes. Fatos esses que motivaram a representação (requerimento) pela busca domiciliar.

No local dos fatos, depois de procederem revista domiciliar, os policiais civis encontraram duas pedras de “crack”, uma grande e outra pequena, a quantia de R$ 127,00, em dinheiro, distribuídas em diversas notas, um prato de vidro com três colheres, uma faca de serra, um pedaço de lâmina, uma espátula, todos com resquícios de pó branco, balança de precisão, ácido bórico (usado para misturar no “crack”), um cigarro de maconha e um bilhete manuscrito solicitando drogas. A arma de fogo não foi encontrada.

Em seguida o suspeito e os materiais foram encaminhados à DISE de Andradina, onde o delegado titular tomou conhecimento dos fatos e decretou a prisão em flagrante de J. P. R. L., como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06).

O indiciado foi encaminhado a Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde ficará à disposição da Justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na audiência de custódia realizada no sábado, 22, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinando o recolhimento do servente de pedreiro ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá, à disposição da Justiça.