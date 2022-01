Trio é preso em Castilho acusado de tráfico de drogas e Ato Infracional

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu no último dia 14, três jovens, sendo um deles adolescente de 17 anos e dois jovens de 22 anos, acusados de tráfico de entorpecentes/Ato Infracional, após serem flagrados com porções de maconha (Cannabis Sativa), balança de precisão e certa quantia em dinheiro. Encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados, sendo o adolescente encaminhados à Fundação Casa de Araçatuba e os dois maiores recolhidos à cadeia de Pereira Barreto até realização de custódia.

A detenção do trio aconteceu pouco depois das 18h, quando os policiais militares Cb PM Jerônimo e Sd PM Alencar, em patrulhamento de rotina pelo Município de Castilho, ao adentrarem na Rua Couto Magalhães, altura do N°:663, depararam com dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, um deles correu para dentro da residência.

Foi então feito acompanhamento e realizada a abordagem do mesmo dentro do banheiro, momento em que os PMs perceberam que havia outro indivíduo dentro do quarto.

Os dois foram abordados e revistados e na busca pessoal foi localizado um aparelho da marca Xiaomi Mini Go A-10. Com “H.” nada de ilícito foi localizado. Abortado “R.” na frente da residência, foi localizado com o mesmo a quantia de R$ 100,00 em dinheiro.

Em vistoria domiciliar foi localizada dentro do quarto, embaixo da cama, e dentro de uma caixa de papelão, uma sacola plástica na cor esverdeada e no interior da mesma tinha 10 porções de drogas, sendo 9 porções envolto em saco plástico na cor verde, e uma porção envolto em saco transparente, aparentando ser maconha e uma balança de precisão.

Indagado “H.” a respeito da droga confessou que é de sua propriedade.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do acusado, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos por infringir o crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/06 e conduzido até a delegacia de Castilho.

Dado ciência a investigadora de Polícia do município, que reportou ao delegado Dr. Raoni Spetic Silva, determinando a apresentação da ocorrência no plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

Pela Seccional, contato com a doutora Carolina Tucunduva da Silva que após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão por tráfico de drogas/ato infracional. Compareceu a genitora de R. A. S., de 17 anos, acompanhando o depoimento do filho.

Vale salientar que foi necessário o uso de algemas conforme a súmula 11 do STF devido receio de fuga. Os três indivíduos ficaram à disposição da justiça.

Apoiaram a ocorrência os Sd PM C. Roberto e Sd PM Douglas.