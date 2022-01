Pelotão da Polícia Rodoviária de Andradina realiza doação de fraldas para o Asilo

ANDRADINA – Policiais Militares Rodoviários do 3º Pelotão da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária efetuou na tarde de terça-feira, 11, a entrega de centenas de fraldas geriátricas para a Sociedade São Vicente de Paula, localizado no bairro Pereira Jordão, em Andradina. A direção da entidade, sensibilizada, agradeceu gesto tão nobre dos patrulheiros rodoviários.

Segundo o 1º Tenente PM Teruel, comandante do pelotão de Andradina, também presente à entrega, juntamente com os cabos PMs Pardim, Elias e Reis, a arrecadação das fraldas foi realizada durante a Campanha Natal Iluminado, levado a cabo em todas as bases de Companhia e de Pelotão pela Polícia Militar

Rodoviária em todo Estado de São Paulo e doadas em suas respectivas áreas de atuação.

A direção do asilo, em nome de seu corpo de enfermagem e da direção administrativa divulgou um agradecimento público pela grande doação, dizendo que sua dispensa já estava bastante vazia e o baixo estoque já estava gerando preocupação de todo corpo diretivo. Segundo dados, eles utilizam 140 fraldas geriátricas com as 48 pessoas internas e assistidas pela entidade.

Leiam o agradecimento publicado pelo asilo:

“Agradecemos a Polícia Militar Rodoviária pela doação arrecadada na Campanha Natal Iluminado! Que Deus abençoe vocês!!!”

TODO ESTADO

Em todo estado, onde o policiamento rodoviário tem base de atuação, foram realizadas ações semelhantes. Leia no site a entrega das demais doações.