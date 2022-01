PM prende acusado de tráfico de drogas no bairro Santa Cecília

ANDRADINA – O serviços gerais D. N. P. J., o “Grog”, de 30 anos, residente na rua Isabel Santos Knecht, bairro Santa Cecília, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrados com 134 porções de maconha (Cannabis Sativa), totalizando 330 gramas, balança de precisão, 03 celulares, além de R$ 100,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. O material ilícito foi apreendido.

A prisão do acusado aconteceu pouco depois das 19h, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, bairro Santa Cecília, quando a equipe formada pelo 1° Sgt PM Aguilera, Cb PM Alecio e Sd PM Guaranha, passou em frente da residência dele, o indiciado estava saindo de dentro de sua residência e trazia consigo, em sua mão, um cigarro de maconha o qual foi imediatamente dispensado ao solo.

Esse indivíduo recaem sobre ele diversas denuncias versando sobre seu envolvimento com o mercancia de entorpecente, inclusive no dia de sua prisão foi feita uma denuncia anônima à equipe que o indiciado teria acabado de entregar algumas porções.

Foi feita a abordagem e a revista pessoal como preconiza o POP e com o mesmo, encontrado um aparelho celular. Perguntando onde residia, quis por várias vezes ludibriar a equipe, declinando que morava em outro lugar diverso o da abordagem .

Foi perguntado a um vizinho que não quis se identificar, e relatou aos policiais que o mesmo morava em um imóvel localizado nos fundos do endereço da abordagem.

Em razão da situação flagrancial os policiais militares adentraram na residência dele e em revista domiciliar foram encontradas em seu guarda-roupas, no quarto, dentro de um pote plástico, 134 porções de maconha o qual teve seu peso aferido em 286 gramas e uma balança de precisão.

Já no armário da cozinha foram encontradas mais 06 porções grandes de maconha, as quais tiveram seu peso aferido em 43 gramas, e no rack do quarto foram encontrados 02 aparelhos celulares sem procedência e a quantia de R$ 100,00 em notas diversas.

Diante do material ilícito localizado foi dada voz de prisão ao indiciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, artigo 33 da lei 11343/2006 e pela prática do crime capitulado no artigo 28 da mesma lei.

Foi feito o uso da algema como preconiza a súmula vinculante 11 do STF e o decreto 8858/16 para segurança da equipe e do infrator da lei.

O indiciado foi conduzido ao plantão permanente de Andradina para providências cartorárias, onde o delegado plantonista, doutor Carlos Sérgio F. Falsiroli ratificou a voz de prisão. O indiciado ficou a disposição da justiça pela carceragem da Seccional para posterior ser apresentado em audiência de custódia.