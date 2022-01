Homem é preso em Guaraçaí acusado de tentativa de homicídio e porte de arma

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 09, um morador do bairro Boa Esperança, acusado de tentativa de homicídio e porte de arma, depois que foi até a casa de um rival em visível estado de embriaguez, sacou uma arma, um revólver calibre .38 e tentou atirar contra ele. Para evitar uma tragédia, parentes dessa possível vitima deram uma paulada na cabeça dele e tomaram sua arma, acionando a PM. Encaminhado para a Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de policias militares da cidade de Guaraçaí/SP, foi acionada via COPOM para deslocar a um determinado endereço, onde havia uma vítima com ferimento na cabeça caída na via pública. Chegando ao local, havia uma grande aglomeração de pessoas e um homem caído ao solo, inconsciente, com escoriação na cabeça, e que estava sendo atendido pela equipe de ambulância do município.

O homem que seria o alvo dos disparos informou que a pessoa caída no chão chegou em sua residência com uma arma de fogo em punho, e seus filhos, tentando impedir uma tragédia, pegou um pedaço de madeira (caibro) e desferiu um golpe, o atingindo na cabeça, tomando-lhe o revólver.

A arma foi entregue ao policias com duas munições intactas e uma deflagrada. O autor foi medicado e o logo em seguida conduzido à Delegacia Seccional de Andradina, onde a delegada tomou ciência dos fatos e elaborou flagrante de tentativa de homicídio/porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.