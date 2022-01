Adolescente de 17 anos é preso acusado de tráfico de entorpecentes

Além do tráfico, menor infrator já foi detido por furto de motos e está envolvido na guerra de gangues de jovens

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu na tarde de domingo, 02, um adolescente de 17 anos, morador no jardim Europa, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com 07 porções de cocaína embaladas e prontas para a venda. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à Fundação Casa, em Araçatuba, à disposição da Vara da Infância e Juventude.

A detenção do menor infrator aconteceu às 16h45, durante patrulhamento de Força Tática por Andradina pela área central, quando a equipe formada pelo 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM C. Santos, ao acessar a Rua José Augusto de Carvalho, cruzamento com a rua Rio de Janeiro, visualizou o adolescente R. R., 17 anos, em uma bicicleta parado dentro do estacionamento coberto do supermercado Big Mart, devido a uma chuva forte que caía naquele momento.

Como o adolescente é conhecido dos policiais militares em razão de seu envolvimento em guerras de gangue pelo município, além de furto de motocicleta, razão a qual levou-os a abordá-lo.

Durante abordagem e busca pessoal localizaram no bolso de trás da bermuda do adolescente uma sacola plástica de cor branca e em seu interior 07 porções de substância aparentando ser cocaína, também embaladas em sacola plástica da mesma cor, pesando aproximadamente 7 gramas, bem como um aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo J5.

Questionado sobre a procedência da droga, o menor confessou que havia saído da Fundação Casa há sete meses e desde então está vendendo drogas, que hoje estava indo para o Bairro Jardim Europa para vender as porções de cocaína no valor de R$ 50,00 cada.

Em seguida os policiais deslocaram até a residência do adolescente onde foi feito contato com sua genitora, que foi cientificada da situação e de forma escrita autorizou a entrada da equipe militar em sua residência para realização de busca domiciliar entretanto, nada de ilícito foi localizado na residência.

Diante dos fatos apresentados, aliado a confissão do adolescente, foi dada voz de apreensão em flagrante delito a ele pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas.

Encaminhado à Delegacia Seccional de Polícia de Andradina, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de apreensão ao adolescente encaminhando-o a unidade da Fundação Casa em Araçatuba.

Vale observar que não foi necessário utilização de algemas para condução do adolescente até o plantão policial.