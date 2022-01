PM prende homem por tráfico e recupera moto dada em troca de divida de droga

PEREIRA BARRETO – A Policia Militar prendeu na manhã de quarta-feira (05), um desocupado de 18 anos, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com uma porção de maconha pesando 1 grama, além de R$ 789,00 em dinheiro, recuperando ainda uma motocicleta pertencente ao pai dele que ele havia se apropriado dela indevidamente e oferecida em uma “boca de fumo” em troca de abatimento de uma divida de droga. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local, permanecendo à disposição da Justiça. A moto foi restituída ao legítimo proprietário.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe com Cb PM Santos e Sd PM Alessandro, durante patrulhamento pelo bairro Lapa, em Pereira Barreto, deparou com G., de 18 anos, desocupado, pilotando uma motocicleta Honda NX200, na cor vermelha, tendo como passageiro V., de 19 anos, também desocupado.

A motocicleta tinha as mesmas características de uma que havia sido entregue a um traficante para pagamento de dívidas de drogas.

No momento da abordagem, V. fez menção de fuga, sendo detido e revistado. Em busca pessoal foi localizada com ele uma pochete com uma porção de maconha, pesando 1 grama, além de R$ 789,00 em dinheiro. Com o garupa nada de ilícito foi localizado.

Cabe salientar que ambos são conhecidos por envolvimento em tráfico de drogas desde a menoridade.

Questionado sobre a motocicleta, o rapaz que a pilotava confirmou que havia recebido a moto de um terceiro, que por sua vez a teria pego do próprio pai, em troca de dívida de drogas e que a porção de maconha encontrada seria entregue a um comprador.

Diante dos fatos, da confissão e da droga localizada, foi dada voz de prisão à V., de 18 anos, pelo crime de Tráfico de Drogas, sendo conduzido ao DP (distrito Policial) e apresentado ao delegado, Dr. Rafael Lourenço Sangaleto, que ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante e o recolhendo na cadeia de Pereira Barreto/SP. A motocicleta, após a confirmação de ocorrência de Apropriação Indébita, foi devolvida ao seu proprietário.

O outro rapaz de 19 anos que estava na garupa foi ouvido como testemunha e liberado ao término da ocorrência, que teve o apoio da equipe com Cb PM Gardim, Cb PM Leopoldino e Sd PM Boaretti.