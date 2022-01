Mulher bate veículo em poste durante a madrugada

ANDRADINA – Uma mulher identificada por P. R. S., sofreu pequenas escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao bater o veículo que dirigia, uma VW Parati, na cor prata, na madrugada da ultima sexta-feira, 31, contra um poste de iluminação pública localizado na Av. Barão do Rio Branco, altura do numero 1045, centro. Socorrida pelo Corpo de Bombeiro até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e liberada posteriormente.

O acidente aconteceu próximo das 3h30 da madrugada quando a mulher dirigia seu veículo pela avenida Barão do Rio Branco e, por motivos não informados, subiu na calçada e colidiu contra um poste de iluminação. Com o impacto e o “tranco” do cinto de segurança, a mulher sofreu uma pequena contusão no tórax.

Socorrida até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento,ela recusou ser submetida ao teste do etilômetro, sendo então, depois de medicada, encaminhada para o plantão policial e o médico legista constatou que ela havia ingerido bebida alcoólica, porém,não estava embriagada, já que suas funções psico-motoras estavam preservadas.

Quando os policiais militares foram conferir a documentação da condutora e do veículo, constaram que o licenciamento da Parati estava vencido, elaborando multa pela infração cometida, além de outra pela recusa em ser submetida ao bafômetro. O veículo foi recolhido ao pátio de apreensões com a frente bastante danificada.

MIL NOTICIAS/Agência