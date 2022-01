PM localiza Fiat Uno furtado durante a madrugada

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou na manhã de terça-feira-feira (04), o Fiat Uno na cor verde, furtado durante a madrugada do mesmo dia quando estava estacionado no cruzamento das ruas Itararé com presidente Vargas, próximo do antigo Banespinha, na Vila Feltrin. O proprietário foi avisado e o recuperou, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência no 1º DP de localização de veículo. Alguns itens mecânicos e estepe foram furtados pelos bandidos.

O furto foi percebido assim que o proprietário levantou e saiu na frente de sua casa, percebendo que o veículo não estava mais onde ele havia deixado ao ir se deitar, acionando então a Polícia Militar.

Durante a parte da manhã ainda a equipe de rádio parrulhamento com CGP 1 – Com,ando de Grupo Patrulha, com Sargento PM Araujo, Cabo PM Marta e Cabo PM Fernando Sales, realizando o seu trabalho de policiamento preventivo e ostensivo localizou o veículo furtado abandonado no “bosquinho” do Loteamento São Lourenço, praticamente fundos do conjunto Otávio Minholi, no Jardim Europa.

ELOGIOS PELO TRABALHO REALIZADO

“Venho parabenizar o excelente trabalho da polícia militar, que em menos de uma hora da ocorrência localizaram o carro Fiat uno que foi furto está noite. Esses profissionais devem ser valorizados, pois eles deixam suas famílias para servir e proteger a sua.”

Mais uma ocorrência atendida e o carro localizado. Parabéns ao SGT PM Araújo, CB PM Fernando Sales e CB PM Marta.