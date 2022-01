Prefeitura entrega prêmios do Concurso Natal dos Sonhos

ANDRADINA – Uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (6), serviu para entrega da premiação do concurso Sonho de Natal idealizado para premiar as melhores decorações natalinas do ano de 2021.

O concurso foi criado com o objetivo de resgatar o espirito natalino da cidade, além de tornar o enfeite de natal nas festividades de fim de ano um atrativo popular durante o período natalino.

Na cerimônia, o prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, sugeriu que a premiação financeira seja ainda maior em 2022, como incentivo as pessoas para decorarem a fachada de suas casas e seus comércios.

A arquiteta Maria Antonieta explicou que uma comissão julgadora, formado por representantes de entidades públicas e privadas, aliado a uma votação realizada em redes sociais, ajudou a escolher os vencedores que foram premiados de 1º a 5º lugar nas categorias residencial e comercial. “Além de contemplarem a beleza da decoração de Natal nas ruas, os andradinenses, populares e comerciantes concorreram a prêmios pelas fachadas mais bem decoradas. No total foram R$ 30 mil distribuídos aos vencedores”, explicou.

Categoria Residencial

– 1º lugar: Maria Aparecida dos Santos (238 pontos) prêmio R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– 2º lugar: Elizete Pedro Pereira Pinto (232 pontos) prêmio R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

– 3º lugar: Kethelly Martins (220 pontos) prêmio RS 3.000,00 (três mil reais);

– 4º lugar: João Flávio Silva Hernandes (207 pontos) prêmio R$ 2.000,00 (dois mil reais);

– 5º lugar: Cléia Maria Andreazzi Rocha (197 pontos) prêmio R$ 1.000,00 (um mil reais);

Categoria Comercial

– 1º lugar: Cupim & Cia (240 pontos) prêmio R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– 2º lugar: AZ Farma (216 pontos) prêmio R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

– 3º lugar: Clínica Dr Kalil Marão (214 pontos) prêmio RS 3.000,00 (três mil reais);

– 4º lugar: Vila Verde (211 pontos) prêmio R$ 2.000,00 (dois mil reais);

– 5º lugar: Deck Açaí e Café (203 pontos) prêmio R$ 1.000,00 (um mil reais);

Secom/Prefeitura