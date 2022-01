Comerciante de Nova Independência é preso acusado de tráfico de drogas

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Civil prendeu na tarde de quinta-feira (06), o comerciante C. H. F. S., acusado de tráfico de entorpecentes após cumprimento de mandado de busca e apreensão e ser flagrado com 162 porções de cocaína, 1 porção de maconha e a quantia de R$ 232,00 em dinheiro. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e recolhido à Cadeia Pública de Pereira Barreto, à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu após investigações realizadas pela equipe de investigação de Nova Independência, imediatamente a autoridade policial representou (requereu) por mandado de busca e apreensão a ser cumprido no estabelecimento comercial denominado “Conveniência 2º Expediente”, localizada na via de acesso da cidade de Nova Independência, local de trabalho e residência de C. H. F. S.

Mediante a obtenção do documento judicial, e com apoio dos policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina e da Delegacia de Polícia de Castilho, foi dado cumprimento ao referido mandado.

Ao chegarem no local os policiais civis identificaram dois usuários de drogas, um dois quais guardava uma porção de cocaína parcialmente consumida, que acabara de adquirir de C. H. F. S.

Foi realizada uma vistoria completa no estabelecimento comercial e nos aposentos do acusado, quando foram localizadas 162 porções de cocaína, as quais estavam embaladas e prontas para a venda, 1 porção de maconha e a quantia de R$ 232,00 em dinheiro. Interrogado, C. H. F. S., confessou a propriedade e o comércio das drogas.

Diante do material ilícito localizado e a confissão de C. H. F. S., foi dada voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33). Na sequência foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, onde foi indiciado e posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia virtual para saber se responde ao processo preso ou em liberdade.