Polícia Civil captura no Poupatempo de Andradina foragida da Justiça Federal

ANDRADINA – A Polícia Civil, através de uma equipe da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, capturou na manhã de terça-feira, 04, G. O .A., de 38 anos, moradora de Três Lagoas/MS, por uma condenação de reclusão de 05 anos, 04 meses e 05 dias, em regime semiaberto, por tráfico internacional de drogas. Encaminhada ao 2º Distrito Policial (DP), tomou ciência do Mandado de Prisão e foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, onde permanece disposição da Justiça Federal.

A captura da procurada aconteceu quando policiais civis da DISE de Andradina tomaram conhecimento de que uma foragida da justiça estaria no posto do Poupatempo de Andradina, localizado na Av. Barão do Rio Branco, cruzamento com a rua 13 de Maio, centro, e imediatamente se dirigiram ao local para checar a informação.

Já no saguão do Poupatempo a equipe abordou a mulher que estaria ali para tirar um RG (documento de identidade) do estado de São Paulo. Ao verificarem dados de G. O. A., foi constatado que ela era foragida da Justiça Federal de Sorocaba, possuindo contra si um mandado de prisão preventiva por tráfico internacional de drogas, decorrente de decisão condenatória de 05 anos, 04 meses e 05 dias, em regime semiaberto, bem como à pena de multa de 534 dias-multa, expedido pela 3ª Vara Federal de Sorocaba.

Diante da constatação do mandado de prisão (MP), os policiais Civis conduziram G. O. A., ao 2DP (Distrito Policial) de Andradina, onde o foi devidamente cumprido e a presa, após passar por audiência de custódia, foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, onde permanece disposição da Justiça Federal.