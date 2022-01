Toma posse a nova diretoria do ATC para o biênio 2022/23

ANDRADINA – Tomou posse na noite da última segunda-feira, 03, a nova diretoria do ATC – Andradina Tênis Clube, que vai gerir o destino do clube para o próximo biênio 2022/23, tendo a frente como presidente o advogado Valney Araújo e capitaneado por uma diretoria jovem, forte e com vontade de trabalhar para o clube. Uma reunião com a diretoria Executiva já foi agendada para o próximo sábado, 08, para iniciar pra valer os trabalhos.

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Valney Araújo, o “Barin”

Vice Presidente: Guilherme Pugliese

1º Secretário: Horário Barbosa Olímpio

2º Secretário: Natália Matos Oliveira

1º Diretor de Esportes: Letícia Silveira Punhal

2º Diretor de Esportes: Leandro Vieira de Souza

3º Diretor de Esportes: Adriano da Rocha Silva

1º Tesoureiro: Tânia Regina de Almeida

2º Tesoureiro: Danilo Galante Adriano

1º Diretor Social: Ailton Soares de Oliveira

2º Diretor Social: Adélia Oliveira Amorim Cardiolo

1º Assessor Jurídico: Reginaldo da Silva Lima Marino

2º Assessor Jurídico: Larissa Firmino Altran

1º Diretor de Patrimônio: João Rodrigo Prado

2º Diretor de Patrimônio: Edgar Francisco Sena

CONSELHO FISCAL

Jair Pereira Cardoso, Antônio Ricardo Chiquito e Osvaldo Francisco de Paula Júnior

CONSELHO DELIBERATIVO

Em votação histórica, o novo Conselho Deliberativo do ATC elegeu duas mulheres para a presidência, marcando de vez a representação feminina na administração do clube:

Presidente do Conselho: Larissa Luze Neto Ferreira dos Santos

Vice-presidente: Jussara Cristina Pereira de Oliveira

1º Secretário: Fernando Mariano

2º Secretário: Rangel Gonçalves dos Santos

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

Carlos Eduardo Mendonça da Rocha, Hugo Feliciano de Oliveira Solovjovas, Marcel Luiz Cruz Calestini, Rogério José Bonifácio Marchesi, Alex Alves Pereira, Samora Machel Pereira de Oliveira e Luiz Fernando Costa Siqueira.