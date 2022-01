Incêndio após acidente destrói caminhão baú na estrada de Planalto

ANDRADINA – O empresário do ramo de móveis de madeira Rodolfo Jacob da Silva, conhecido por “Gatinho”, 30 anos, da cidade de Murutinga do Sul, escapou mais uma vez da morte na noite da última quinta-feira (30/12), quando bateu o caminhão que dirigia pela estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, sentido Planalto/Andradina, contra uma arvore e o mesmo foi destruído por um incêndio. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por avaliação médica e foi liberado em seguida para registro da ocorrência no plantão policial.

Tudo aconteceu quando “Gatinho” seguia de sua cidade de origem para Andradina, seguindo pela referida estrada vicinal e, pouco depois de passar pelo antigo campo de aeromodelismo (desativado, na altura do Km 8, desviou bruscamente de um animal que parecia ser uma capivara, porém perdeu o controle de direção e, devido a estrada ser muito sinuosa, bateu forte contra uma árvores existente além do acostamento.

Depois da batida “Gatinho” percebeu que um incêndio teve início na parte do motor, desfivelando o cinto de segurança e saindo rapidamente do veículo. Ele disse que o dispositivo de segurança acabou salvando sua vida, porque se estivesse sem, teria batido violentamente contra o volante e o parabrisa do caminhão.

O Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar foram acionados e compareceram ao local, mas as chamas destruíram completamente o caminhão baú Ford Cargo, na cor branca (MURUTINGA DO SUL/SP) que, felizmente, possui seguro.

A vítima no plantão até brincou com o apelido, recebido por já ter-se livrado de outros acidentes e estar bem. Ele só apresentava algumas escoriações nas duas canelas e dor no tórax provocado pelo “tranco” do cinto de segurança.