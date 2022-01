Carreta carregada com 38t de milho tomba em rotatória da Rondon

ANDRADINA – Uma carreta bi-trem, pertencente a uma transportadora de Jales, a 130 Km de Andradina, carregada com 38 mil quilos de milho a granel, tombou na manhã do último dia 31/12 (sexta-feira), na alça de retorno localizada no KM 531 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), a 500 metros da base do Pelotão da Polícia Rodoviária de Andradina. O motorista sofreu escoriações e contusões leves pelo corpo e ficou no local para prestar informações à Polícia Rodoviária.

Segundo o apurado pela reportagem no local, o motorista, também morador em Jales, havia ido até o estado do Mato Grosso do Sul coletar a carga de milho, e retornava pela Rondon, sentido Castilho/Andradina, dirigindo a carreta Volvo, cor cinza, tendo como destino os silos da cooperativa Camda, mas precisava ir até a rotatória existente poucos metros após a base da Polícia Rodoviária.

Quando o motorista já fazia o contorno da alça para retornar arte o silos, o peso da carga a granel fez com que a carreta tombasse lateralmente, esparramando grande parte da carga no acostamento do retorno. Segundo um dos responsáveis pela transportadora, a provável velocidade acima do permitido para o retorno pode ter contribuído para causar o acidente. “Excesso de confiança pode ter feito com que ele entrasse forte no retorno e a carga a granel jogou o bruto para o lado”, disse o rapaz.

Pra sorte do motorista, a carreta tombou para o lado do passageiros e ele apresentava pequenas escoriações no rosto provocado por estilhaços de vidro.

Segundo o diretor da transportadora, a carga de milho (38 toneladas) e a carreta possuem seguro, o que deve amenizar os prejuízos, mas o transtorno é grande quando acontece esse tipo de acidente.