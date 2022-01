Jovem assalta residência e depois morre ao bater carro durante fuga

Vítima foi rendida quando chegava em casa com o veículo, trazendo o filho de 2 meses de vida; outro acusado foi preso

GENERAL SALGADO – O estudante José Kelvin de Oliveira, 25 anos, morador em Presidente Prudente (SP), morreu após o carro que ele conduzia bater de frente com um caminhão na manhã de quinta-feira (30). O veículo havia sido roubado durante assalto a uma residência no município de General Salgado, na região de Araçatuba. Outro acusado de participação no crime, com 41 anos e também de Presidente Prudente, estava com ele no veículo roubado e foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, a dupla entrou na residência pela porta do fundo, que estava aberta, e anunciou o roubo. Foram rendidas as pessoas que estavam na casa e durante o assalto uma mulher chegou conduzindo o GM Astra. Após estacioná-lo na garagem da casa, com a filha com 2 meses de idade no interior do carro, ela entrou na casa e também foi rendida.

Os ladrões apontaram uma faca e um revólver para ela e exigiram as joias que estavam no cofre. A vítima abriu o cofre, os assaltantes pegaram as joias que estavam no cofre e também as que eram usadas pela mulher. Também foram roubados R$ 106,00 em dinheiro e um celular. Antes de fugir com o carro os bandidos deixaram as vítimas trancadas em um dos quartos da residência.

Colisão

Segundo a polícia, os bandidos fugiram com o Astra pela rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310). Quando passavam pelo distrito de São Luiz de Japiúba, o carro, conduzido por Oliveira, bateu de frente com um caminhão que estava no sentido contrário.

O condutor do veículo ficou preso às ferragens, foi retirado por equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa da cidade, mas foi a óbito. Segundo a polícia, o outro acusado tentou fugir, mas foi capturado pela Polícia Militar, ainda nas margens da rodovia.

Revólver

Ele estava com um revólver calibre 38 na cintura e com algumas joias no bolso da bermuda. Como também tinha ferimentos devido à colisão, precisou ser levado à Santa Casa para atendimento médico.

Após ser liberado ele foi apresentado na delegacia da cidade e reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo. Elas também reconheceram Oliveira por ter participado da ação criminosa.

O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico antes de ser liberado para velório e enterro. O local da colisão passou por perícia e o outro acusado permaneceu à disposição da Justiça.