Andradina se despede do comunicador Nivaldo Franco Bueno

ANDRADINA – Em meio a muitos choros de familiares, amigos e colaboradores atuais e antigos, políticos de Castilho, Três Lagoas/MS, a cidade de Andradina se despediu às 13h30 de um dos maiores comunicadores que o município já teve, o empresário Nivaldo Franco Bueno, 75 anos, falecido de problemas renais em Araçatuba. O velório teve início às 9h, na Funerária Cardassi de Andradina.

Depois da despedida em Andradina seu corpo seguirá em cortejo fúnebre até a cidade de Araçatuba, onde será providenciada uma cerimônia para realização da cremação, no entanto ser ter o horário revelado para isso. Não foi informado se suas cinzas serão jogadas em algum lugar especial ou ficarão guardadas em um pequeno baú.

TALENTO DE SOBRA

Nivaldo Franco Bueno no início da carreira projetou-se profissionalmente em Bauru e São Paulo atuando em grandes emissoras como locutor, incluindo na TV. No início da década de 70 recebeu e aceitou o convite para trabalhar na Rádio Urubupungá de Andradina e logo assumiu a direção da rádio. Em 1978 foi a vez da Rádio Andradina e anos depois dotou a região da primeira emissora FM, a Rádio Cidade FM. Sua escalada não parou, adquirindo rádios em Pereira Barreto, Três Lagoas, Lins e Araçatuba.

Se tornou diretor presidente do Sistema Regional de Comunicação (SRC) que hoje possui 10 rádios, um jornal diário (O Liberal), um site (LR1), uma revista e um canal de TV (SRCTV). Passada mais de três décadas, atualmente Nivaldo está presente através de suas emissoras falando diariamente a um público de mais de 2 milhões de ouvintes.

Se a Capital perdeu um excelente profissional Andradina ganhou um dinâmico empresário, disposto a participar de todos os movimentos da cidade e da região. Devido ao seu dinamismo, Nivaldo foi atraído para as instituições representativas e de assistência social do município e acabou envolvido com a vida social em todas as cidades na qual estão presentes as suas empresas. Mesmo assim este bauruense deixa seu coração guardado em Andradina.

Com muita paixão e uma dose de loucura o SRC abriu um canal de TV em uma cidade do interior de São Paulo com menos de 60 mil habitantes em 2013. A ideia se baseava na transmissão de reportagens e programas inteiramente locais. Ela foi inaugurada oficialmente no dia 12 de julho de 2013, a SRCTV agora já é 100% digital e também está presente nas principais redes sociais em atividade no país. (com o portal Hoje+)