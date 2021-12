Polícia Civil fecha casa de prostituição no bairro Piscina

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na última terça-feira (21), uma pessoa com nome social de A. C. P. C., cujo nome de batismo é Renato, de 52 anos, residente na rua José Ramalho, bairro Piscina, acusada de favorecer a exploração de prostituição (Artigo 229 do CP), na casa que mantinha naquele bairro. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada e recolhida à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. Vários produtos que estavam na residência foram apreendidos.

A detenção da acusada aconteceu próximo das 17h, quando investigadores de Polícia do 2º DP de Andradina, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 3ª Vara Judicial de Andradina, uma vez que no bairro Piscina em Andradina, havia denúncia de que o local se tratava de ponto de prostituição e venda de drogas.

Iniciadas as buscas, lá se encontrava a proprietária do imóvel, A. C. P. C. e mais duas outras mulheres, F. C. M., 53 anos, R. F. S. F., 31 e um cliente, um engenheiro de 43 anos. A proprietária confirmou que ela e suas amigas moram naquele local e se prostituem para pagarem as contas, sendo que, o valor de R$ 50 era para a dona da casa, ficando o restante com as garotas de programa. O cliente disse que pagaria para realizar um programa com uma das meninas a quantia de R$ 150,00.

Ainda em diligência foi localizado um “book” com várias fotos de garotas, máquina de cartão, preservativos em grande quantidade, dinheiro (mais de R$ 1 mil), caderno de contabilidade dos programas, papel de seda e um pacote com substância aparentando ser maconha.

Embora houvesse denúncia de tráfico de drogas no local, as circunstâncias indicam que o entorpecente é utilizado para consumo próprio, o Delegado Dr. Carlos Sergio Franco Falsiroli determinou que R. F. S. F., fosse autuada no delito do art. 28, “caput”, da Lei de Drogas.

O celular de A. C. P. C., foi apreendido e representado pela quebra de sigilo de dados a fim de se apurar a prática de tráfico de drogas. Ela, que já é conhecida pelo crime de exploração sexual, foi presa em flagrante no art. 229 do CP.