Criminosos agem na madrugada em Castilho e furtam cabeças de gado

CASTILHO – A Polícia Civil iniciou investigações para descobrir a identidade de um, ou mais ladrões que na madrugada de domingo (26), furtaram 13 cabeças de gado, entre novilhas e touros, da marca Nelore, do sítio Bairro Buriti, localizado próximo da igrejinha azul, entrada do Pontal, em Castilho. Quem tiver alguma pista pode entrar em contato com a Polícia Civil, ou até a Militar. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia

Segundo os sitiantes, p furto foi constatado logo pela manhã de domingo (27), quando se dirigiram ao curral e sentiram a falta dos animais, sendo dois touros. Ao passar a observar melhor e recontar o gado, percebeu que mais 11 cabeças haviam sido levadas juntas com os touros.

A família acredita que os criminosos tenham utilizado um caminhão apropriado para o transporte dos animais.

TROTES

Após o crime, os sitiantes passaram a receber trotes por telefone. Um suspeito entrou em contato com a família pedindo cerca de R$ 10 mil para devolver o gado furtado. A Polícia Civil investigará o caso e orienta que não caiam em golpes desse tipo de pessoas que aproveitam o desespero das vítimas e tentam ganhar algum dinheiro.