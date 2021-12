Casal é detido com droga em veículo em Castilho; homem acaba preso

CASTILHO – A Polícia Militar deteve na manhã de quinta-feira, 15, o auxiliar de serviços gerais J. F. S., 31 anos, que estava junto com sua esposa no GM Corsa Sedan, na cor preto, onde foi localizado no banco do motorista um pedaço de maconha pesando 56 gramas e R$ 269,05 em dinheiro. Encaminhado até a Delegacia de Polícia ele admitiu a propriedade da droga, isentando sua companheira da culpa. Foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento preventivo pelo bairro Laranjeiras, em Castilho, quando a equipe na Atividade Delegada, formada pelo Cb PM Marcio e Sd PM Lucas, visualizou um veículo GM Classic na cor preta, trafegando pela Rua Júlio Onório Alves. Como ele já é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, com denúncias em seu desfavor de que abasteceria as pequenas “biqueiras” da cidade, foi decidido pela abordagem e fiscalização.

Ao visualizar a viatura, o até então suspeito acelerou o veículo, sendo necessário um breve acompanhamento, e rapidamente foi abordado logo a frente. Sua esposa o acompanhava como passageira. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Outra equipe com Cb PM Jerônimo, Sd Pm C. Roberto, já dava apoio na ocorrência.

No momento que os policiais militares iriam de realizar a busca veicular, J. F. S.,, bastante nervoso, disse que não autorizava o procedimento, esboçando uma tentativa de fuga a pé, sendo contido pela equipe. Durante esse momento ele gritou para sua amásia entrar no veículo e fugir do local, sendo também impedida pelos policiais.

Realizada a busca veicular, os policiais localizaram, sob o banco do motorista, uma porção de maconha com peso de 56 gramas e R$ 269,05 em dinheiro. Questionado sobre a droga localizado, o homem admitiu a propriedade da droga.

Diante das evidências formalizada pelo material ilícito localizado e as denúncias, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao DP local, onde foi apresentado ao delegado, Dr. Yan Adania Loui de Queiroz, que ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, recolhendo-o à cadeia de Pereira Barreto,aguardando audiência de custó0ida.

A passageira do veículo, amásia do preso, figurou na ocorrência como testemunha, foi ouvida e liberada. O veículo foi apreendido.