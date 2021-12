Casal é preso em carro de aplicativo na Rondon com 1 tijolo de maconha

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite do último dia 06, o casal formado pelo ajudante geral T. C. S., 23 anos e a dona de casa A. C. A. C., 27, residente na rua Alexandre Salomão, no bairro Passarelli, em Andradina, acusado de tráfico de entorpecente depois de flagrado com um tijolo de maconha (Cannabis Sativa), pesando aproximadamente 1 Kg. Encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, os dois foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando decisão da audiência de custódia. A droga foi apreendida.

A prisão do casal aconteceu quando os policiais militares de Castilho, Cb PM Márcio e Sd PM Lucas, em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo Auto Posto Rodo-Truck, situado na Rodovia Marechal Rondon, Km 653, imediações do trevo daquela cidade, avistaram um veículo marca Peugeot, modelo 307, de cor prata, abastecendo.

Os PMs notaram que no banco traseiro, um casal demonstrou muito nervosismo ao os avistarem, motivo que fez com que eles decidissem pela abordagem para verificação de algum ato ilícito.

Do interior do veículo desceram três pessoas, sendo o condutor, motorista de aplicativo L., 33 anos, o ajudante geral de 23 anos, e a passageira, a dona de casa de 27 anos.

Feita a abordagem inicial no condutor e passageiro, nada de ilícito foi encontrado. Na bermuda de T. foi encontrado um celular da marca Samsung, além de R$ 100,00 em dinheiro.

Em busca no interior do veículo, na parte traseira, sob o banco traseiro, foi localizado um tijolo de maconha prensado, lacrado com fita adesiva, pesando exatos de 998 gramas.

Questionados a respeito da droga localizada, T. C. S., e A. C. A. C., admitiram que compraram o entorpecente na cidade de Três Lagoas/MS, pagando o valor de R$ 800,00.

Já L. declarou que é motorista de aplicativo em Andradina, e que foi solicitado por T. para realizar uma viagem até Três Lagoas/MS e que nada sabia a respeito do entorpecente.

No local compareceu a viatura do CGP-I (Comando Grupo Patrulha), com 1°sargento PM Ferreira, Cb PM Renata e Sd PM Duque, ocasião em que a Cb PM Renata realizou busca pessoal na parte feminina porém, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Diante do material ilícito localizado e da confissão, foi dada voz de prisão aos dois e a ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente de Andradina onde o delegado plantonista, Dr. Marcelo da Silva Zompero, ratificou a voz de prisão e autuou os dois por tráfico interestadual de drogas/associação para o tráfico de drogas, recolhendo-os ao cárcere, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia

O motorista foi ouvido e configurou como testemunha dos fatos e liberado ao término da ocorrência.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Durante a realização de audiência de custódia virtual, a Justiça decidiu que os dois acusados respondam presos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tendo ele permanecido recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando remoção para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá e ela recolhida à penitenciária de Tupi Paulista.