PM apreende adolescente de 16 anos armado no bairro PJ

ANDRADINA – Um adolescente de 16 anos, residente no bairro Pereira Jordão, foi apreendido pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (17), acusado de Ato Infracional/porte de arma de fogo, ao ser flagrado com um revólver da marca Taurus, calibre .38, com 06 munições intactas e com numeração aparente. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e recolhido à fundação Casa, em Araçatuba, a disposição da Vara da Infância e Juventude. A arma foi apreendida.

A detenção do menor infrator aconteceu por volta das 19h, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, pelo Bairro Pereira Jordão, quando os policiais 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM C. Santos e Cb PM Calister, ao acessarem a Rua Euclides da Cunha, visualizaram o adolescente em frente de sua residência e decidiram abordá-lo.

Ao notar a viatura militar, o adolescente colocou a mão na cintura e empreendeu fuga para o interior do quintal, sendo acompanhado de perto e os policiais flagraram quando ele arremessou no chão um revólver, sendo rapidamente contido pela equipe.

Após a contenção do adolescente e já de posse da arma, os PMs constataram se tratar de um revólver Marca Taurus Calibre .38, oxidado, carregado com seis munições intactas e com numeração aparente.

Indagado a respeito da procedência da arma, o adolescente alegou ter adquirido de um rapaz o qual não quis revelar a identidade, pagando por ela a importância de R$ 2.000,00, para sua própria defesa. Porém, não disse se estava em guerra com alguém.

Já com apoio das equipes com Sgt PM Fagundes, SD PM Carvalho e SD PM Cleyton, além de Sgt PM Kleber e CB PM Gomes, foi efetuado uma vistoria nas imediações porém, nada mais de irregular foi localizado.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão em flagrante delito ao adolescente pela prática de ato infracional de porte de arma de fogo de uso permitido, capitulado no Artigo 14 da Lei 10826/03.

Encaminhado à Delegacia Seccional de Polícia de Andradina, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de apreensão ao adolescente pelo ato infracional mencionado, sendo encaminhado à Fundação Casa no município de Araçatuba.

A ocorrência contou também com o apoio da equipe da Atividade Dejem, a qual apoiou toda a ocorrência dando o suporte aéreo no monitoramento e registro de imagens e filmagem com o emprego do Drone.