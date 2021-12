Servente é preso acusado de tentativa de homicídio em posto de gasolina

ANDRADINA – O servente de pedreiro Lucas Henrique Fernandes Apolinário, de 26 anos, residente no bairro Benfica, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde de sábado (11), acusado de tentativa de homicídio contra o comerciante K. T., do bairro Pereira Jordão, quando estavam em um pátio do posto Andradina, localizado na rua Paes Leme, cruzamento com a rua Jesus Trujillo. O circuito de segurança flagrou toda a cena. O acusado que estava com o revólver, identificado por Oséias Ribeiro da Silva, do jardim Europa, fugiu no carro do servente e até agora não foi localizado.

Conforme imagens do circuito de segurança do posto, que circula em grupos de whats app, Oséias e o servente Lucas, chegaram minutos antes em um veículo para realizarem o abastecimento.

Por uma infeliz coincidência, o comerciante chegou logo depois também para efetuar o mesmo abastecimento de gasolina. Ao descer de seu veículo, o comerciante foi reconhecido por Oséias e este saiu rapidamente do automóvel em que estava para interpelá-lo.

Após brevíssima discussão, Oséias sacou uma arma que estava em sua cintura e tentou efetuar disparos contra o comerciante e a arma falhou por três vezes (picotou). A vítima então agarrou seu algoz na tentativa de desarmá-lo, porém, o servente deu um golpe conhecido como ‘mata-leão’ (gravata) no comerciante, fazendo com que Oséias tivesse tempo de preparar mais uma vez a arma.

Nesse momento o comerciante conseguiu se desvencilhar da gravata, chutar o servente e sair correndo. Oséias ainda foi atrás dele, mas sumiu das imagens naquele momento. A vítima conseguiu fugir a tempo.

Depois disso, Oséias e o servente entraram no veículo e rumaram para o bairro Barbarotto, tendo o primeiro fugido antes da chegada da Polícia Militar, e não foi mais localizado.

O servente foi preso e conduzido ao plantão policial, onde falou que tentou apartar a briga, mas as imagens do circuito de segurança desmentem sua versão e fica claro que ele deu uma gravata na vítima com a tentativa de imobilizá-la para que Oséias atirasse novamente e a arma funcionasse. O servente figurou como co-autor de tentativa de homicídio, primeiro por ter dado a gravata para que o rapaz com a arma atirasse e depois por ter dado fuga ao acusado.

A arma utilizada no crime não foi localizada pela Polícia Militar.

Oséias Ribeiro é irmão do mecânico Miquéias Ribeiro, então com 23 anos, assassinado com disparos de arma de fogo no último dia 06 de novembro, quando retornava de bicicleta para sua casa no jardim Europa em pleno horário de almoço e foi cercado por dois adolescentes de 17 anos em uma motocicleta, um da Vila Mineira (que está apreendido por tráfico de drogas) e outro do bairro Pereira Jordão, quando passava pelo cruzamento das ruas Londres com Grécia.

Ele, que se converteu recentemente à religião evangélica, nem reagiu, achando que a ‘bronca’ não era com ele. Quando o adolescente que estava na garupa sacou de uma arma de fogo e iniciou os disparos, ele ainda tentou correr, mas estava mortalmente ferido no lado esquerdo do tórax. Chegou a correr e se esconder em uma casa de um amigo, distante apenas 10 metros daquele cruzamento, chegando a ser socorrido pelos bombeiros, mas chegou morto na UPA.

O crime, mesmo negado por alguns, reacendeu a guerra de gangues de jovens dos bairros: jardim Europa/Benfica contra Pereira Jordão/Mineira, sendo registrada outras ocorrências de disparos de arma de fogo em diversos bairros da cidade.

O servente Lucas Apolinário, originário da cidade de São José do Rio Preto, tem seis passagens na Polícia pelo crime de tráfico de drogas, 4 delas quando ainda era adolescente e duas após completar a maioridade.