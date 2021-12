PM prende segundo envolvido na tentativa de homicídio em posto de gasolina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no início da tarde desta segunda-feira (13), o desempregado Oséias Ribeiro da Silva, de 22 anos, do jardim Europa, apontado como o segundo envolvido na tentativa de homicídio ocorrida no início da tarde de sábado (11), no pátio de um posto de combustíveis localizado no cruzamento das ruas Paes Leme com Jesus Trujillo, centro. Encaminhado ao 1º DP, tomou ciência da existência do Mandado de Prisão contra ele e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça e aguardando remoção para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá.

A prisão do acusado foi possível graças ao cerco que as forças de segurança iniciaram depois do ocorrido no pátio do posto de gasolina no sábado, um caso que teve muita repercussão na cidade e em redes sociais, e era questão de honra a prisão dele, pois segundo policiais civis e militares, reacendeu com força a guerra de gangues de jovens dos bairros de Andradina.

Depois da prisão do servente Lucas Henrique Fernandes Apolinário, de 26 anos, motorista do veículo que deu fuga a Oséias e também agiu deliberadamente no momento da tentativa de homicídio e deu um golpe de mata-leão (gravata) na vítima K. T., na tentativa de imobilizá-la para que o crime de homicídio fosse consumado e só não o fez porque a munição falhou (picotou), Oséias era caçado ininterruptamente.

Além disso a Polícia Judiciária, no ato do flagrante de Lucas, já requereu imediatamente a prisão preventiva de Oséias, tendo a justiça concedida nesta segunda-feira (13).

A equipe de Força Tática composta pelo Sgt PM Fernandes, Cb PM C Santos e Cb PM Calister, ciente da existência de um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de Oséias Ribeiro da Silva, expedido pelo Poder Judiciário de Andradina, realizou diversas diligências pela cidade, que culminaram em sua localização no início da tarde desta segunda-feira (13), em uma residência localizada na rua Tiradentes, próximo ao AME – Ambulatório Médico de Especialidades, centro

Ao ser localizado, Oséias não ofereceu resistência, sendo detido, algemado (para segurança dele, da equipe e de pessoas que estavam na residência) e foi revistado, nada de ilícito sendo encontrado. A arma utilizada no crime não foi localizada.

O CRIME

Conforme imagens do circuito de segurança do posto, que circula em grupos de whats app, Oséias e o servente Lucas, chegaram minutos antes em um veículo para realizarem o abastecimento.

Por uma infeliz coincidência, o comerciante chegou logo depois também para efetuar o abastecimento no mesmo local. Ao descer de seu veículo, o comerciante foi reconhecido por Oséias e este saiu rapidamente do automóvel em que estava para interpelá-lo.

Após brevíssima discussão, Oséias sacou uma arma que estava em sua cintura e tentou efetuar disparos contra o comerciante e a arma falhou por três vezes (picotou). A vítima então agarrou seu algoz na tentativa de desarmá-lo, porém, o servente deu um golpe conhecido como ‘mata-leão’ (gravata) no comerciante, fazendo com que Oséias tivesse tempo de preparar mais uma vez a arma.

Nesse momento o comerciante conseguiu se desvencilhar da gravata, chutar o servente e sair correndo para dentro de uma sala do posto de gasolina. Oséias ainda foi atrás dele, mas foi convencido a não consumar o crime, entrando no veículo junto com Lucas e fugido sentido ao bairro Benfica.

Passado o sufoco, a vítima conseguiu sair do local e rumar para sua casa.

7 TIROS E AS SEQUELAS

Até hoje, depois de ser alvejado por sete disparos de arma de fogo, além de apresentar problemas de locomoção, Oséias foi obrigado a usar uma bolsa de colonoscopia devido aos tiros que atingiram seu intestino. Segundo policiais que preferem manter o anonimato, os disparos teriam sido disparados justamente pelo comerciante vítima da tentativa de sábado no posto de gasolina.