Motorista de Nova Independência comete suicídio por enforcamento

NOVA INDEPENDÊNCIA – O ex-motorista da Prefeitura da cidade de Nova Independência, na administração anterior, Ricardo Cardoso, o “Ricardinho”, foi encontrado morto na manhã deste domingo (12), pendurado por um cabo elétrico amarrado ao pescoço, na residência em que morava sozinho no bairro Alto das Paineiras, localizado na via de entrada do município. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso como suicídio na Delegacia de Polícia da cidade.

Ricardinho era muito conhecido na cidade por ter trabalhado na administração anterior na linha de frente, executando todos os serviços solicitados a ele e atualmente trabalhava em um escritório de auxiliar de despachante da cidade.

Segundo informações, ele atravessava uma fase difícil na vida, evoluindo para um quadro de depressão que, segundo comentam, teria piorado com a separação da esposa, o que teria lhe causado um abalo psicológico muito grande e o deixado muito triste. A Polícia Civil deve investigar o caso e essa é uma das linhas a ser averiguada no inquérito aberto para apurar a morte dele.

Vizinhos do rapaz estranharam o fato de tudo estar em silêncio na manhã deste domingo, já que durante a madrugada foi possível ouvir som do veículo dele, uma picape, vindo da casa e pela manhã tudo estava em silêncio.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, e quando os PMs chegaram e foram averiguar, depararam com o corpo do rapaz pendurado por um cabo elétrico de fazer ligação direta em veículos (conhecido por chupeta), amarrado ao pescoço e ao caibro do telhado. O corpo já apresentava certa rigidez cadavérica, levando a crer que o ato extremo pode ter sido cometido durante a mesma madrugada.

O caso de suicídio foi registrado pela Polícia Militar na Delegacia de Polícia da cidade de Nova independência.

PRESO COM ARMAS

No último dia 28 de novembro ele foi detido pela Polícia Militar acusado de disparo de arma de fogo ao ser denunciado efetuando tiros no quintal de sua casa na via de entrada da cidade. Na ocasião foram apreendidos uma espingarda calibre 12, pistola .4-, além de munições dos dois calibres. Encaminhado para o plantão policial da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e pagou fiança de R$ 1 mil para responder ao processo em liberdade.