Mulher é flagrada levando maconha escondida no chinelo para preso da penitenciária de Andradina

ANDRADINA – Uma dona de casa identificada por Emanuelly, de 29 anos e residente na cidade de Castilho, foi presa na manhã do último domingo (05), acusada de tráfico de entorpecentes depois de flagrada com 43 gramas de maconha (Cannabis Sativa), escondidos nos chinelos que ela portava quando se preparava para entrar na penitenciária de Andradina, no dia de visita dos presos. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e os chinelos foram apreendidos.

A prisão da acusada aconteceu próximo das 9h, quando ela estava na fila da penitenciária de Andradina, já que iria visitar seu atual companheiro, também preso naquela instituição prisional por condenação em tráfico de drogas.

Quando era submetida ao Scanner corporal, o agente que operava o aparelho digital percebeu dois objetos estranhos escondidos nos chinelos, determinando que ela fosse separada das demais visitas e encaminhada para uma sala restrita.

Quando os agentes penitenciários rasgaram os solados dos chinelos, encontraram em cada um certa quantidade de maconha, que depois de pesada aferiu 43 gramas. Então foi solicitado o apoio da Polícia Militar para que ela fosse encaminhada ao plantão policial, indiciada e permanecido à disposição da Justiça.

No mesmo instante outros agentes penitenciários foram até a ala em que o companheiro dela esta preso e o encaminhou para uma ala disciplinar, onde inicialmente ficará por 10 dias, provavelmente, será transferido para outra repartição da mesma penitenciária, ou até alguma outra no estado, respondendo por falta disciplinar grave.

Depois de indiciada, a mulher ainda foi suspensa do rol de visitas em estabelecimentos prisionais do estado de São Paulo pelo período de dois anos.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A mulher aguardou na carceragem do plantão policial o resultado de sua audiência de custódia, realizada durante a tarde do mesmo domingo (05), onde a justiça decidiu que ela responderá presa ao processo por tráfico, sendo recolhido á penitenciária de Tupi Paulista, permanecendo à disposição da Justiça.