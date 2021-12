Casa das Lâmpadas oferece almoço de confraternização para clientes, amigos e colaboradores

ANDRADINA – A casa das Lâmpadas, localizada na rua Bandeirantes, cruzamento com a rua Santa Catarina, bairro Piscina, fundada a 7 anos, ofereceu no último sábado (04), no espaço Personalité, bairro Alto dos Ipês, almoço de confraternização para clientes, amigos e colaboradores. O evento também foi uma homenagem a seu fundador Roberto Sereno, o “Betinho”, vítima de covid este ano.

A princípio a esposa de Betinho, Gislaine Sereno, a “Gi”, tomada pela tristeza profunda pela perda do companheiro de mais de 23 anos, pensou em não fazer nada este ano em relação a eventos desta natureza, mas em conversa com familiares e colaboradores, todos foram unânimes em afirmar que ele ficaria muito feliz que ela e toda sua equipe promovesse momentos de lazer para seus clientes e colaboradores, já que Betinho considerava os funcionários como uma extensão de sua família.

Isso a convenção então que ela realizasse mais uma vez esse evento que tanto Betinho gostava e adorava ver todos felizes.

Desta vez porem, ao contrário de anos anteriores, o público que compareceu foi formado basicamente por profissionais do setor do sexo masculino. No ano passado a presença das esposas dos funcionários, parentes dos Serenos e convidadas especiais foram as presenças marcantes do evento, em uma grande festa realizada no sítio da família Sereno, localizado no bairro Timboré/Pedreira.

Agora o que restou foi somente saudades do inesquecível Betinho Sereno.