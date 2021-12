Mulher liga 190 pedindo para arrumar o cabelo e policial entende o pedido de socorro

ARAÇATUBA – Na manhã da quinta-feira (9), o COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar em Araçatuba/SP, recebeu novamente uma ligação inusitada em que uma mulher ligou para o número de emergência “190” pedindo para fazer o cabelo. Assim como no caso do “disk pizza”, o policial militar que atendeu a chamada suspeitou de que algo de errado estaria acontecendo, e encaminhou uma viatura para averiguação.

Assim que os policiais militares chegaram na residência no bairro São João, em Araçatuba, a solicitante saiu correndo em direção aos policiais, dizendo que havia sido agredida e ameaçada de morte por seu companheiro. Depois de abordado, o homem confirmou aos policiais, que teria discutido com sua companheira e lhe agredido. A mulher apresentava hematomas no rosto e foi socorrida ao pronto-socorro.

Depois de a vítima ser liberada, as partes foram apresentadas na delegacia de Polícia Judiciária, ocasião em que o agressor foi recolhido a uma das celas, permanecendo preso à disposição da Justiça. O indivíduo já possuía antecedentes por crimes de roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas.

DISK PIZZA

ANDRADINA – No dia 25 de maio último, a PM de Andradina foi acionada para atendimento de uma ocorrência em que uma mulher teria entrado em contato com o 190 e, de maneira discreta, solicitado uma pizza, o que foi entendido pelo policial do outro lado da linha no COPOM como um pedido de socorro por parte da solicitante, vítima de violência doméstica.

De imediato a equipe militar se encaminhou para o local dos fatos, onde avistou na área da frente da casa o “amásio” da solicitante, e ele ao avistar a viatura, entrou rapidamente para o interior da residência.

A vítima/solicitante veio até a rua e solicitou que verificassem a procedência de uma motocicleta que seu amásio teria trazido e deixado nos fundos da casa. No quintal foi verificado a motocicleta Honda/CG 150 Fan, a qual constava como produto de furto ocorrido no dia anterior quando estava estacionada no cruzamento das ruas Paes Leme com Orensy Rodrigues Silva, centro.

O indivíduo havia se evadido do local, foram feitas buscas nas imediações, porém não foi localizado, a vítima relatou ainda que seu amásio, oriundo de São José do Rio Preto, já esteve preso por mais de 20 anos, e que ao avistar a viatura e entrar na residência, fez ameaças a ela dizendo “que iria matá-la” e se não conseguisse, mataria seus filhos.

Ele praticou uma série de furtos no comércio andradinense até ser preso no último dia 03.