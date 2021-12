Batalhão da PM habilita policiais para uso de arma Taser

TASERS são armas de eletrochoque que usam uma corrente elétrica para imobilizar pessoas provocando sua incapacitação neuromuscular momentânea

ANDRADINA – O 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), iniciou nesta semana a habilitação dos Policiais para o uso da arma de incapacitação neuromuscular TASER X2. A habilitação teve início em 2020, quando 120 Policiais foram habilitados.

Nesta segunda etapa, todos os demais policiais serão habilitados no uso da arma, que quando disparada, emite um choque semelhante ao emitido pelo cérebro humano, fazendo com que haja um conflito no sistema nervoso central da pessoa atingida, causando forte espasmo muscular com duração de 8 segundos, sem causar danos físicos.

A arma TASER é mais uma ferramenta de menor potencial ofensivo que estará à disposição do patrulheiro, no policiamento, mais uma ferramenta a serviço do cidadão de bem.

TASERS são armas de eletrochoque que usam uma corrente elétrica para imobilizar pessoas que estejam representando alguma ameaça a alguém ou à ordem pública. No Brasil, o uso dessa arma está restrito a policiais, militares e seguranças.