Casal de Itapura é preso em Castilho acusado de tráfico de droga

CASTILHO – O casal formado pelo servente M. A. C. K., de 22 anos e a desempregada C. B. S., a “Carolzinha”, 21, residente na cidade de Itapura, foi preso pela Policia Militar em Castilho na noite de terça-feira (07), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com R$ 550,00 em dinheiro, além de quatro porções de maconha prontas para a venda. Encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, os dois foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.

A prisão do casal aconteceu durante patrulhamento preventivo pela área central de Castilho, quando os policiais militares Cb PM Márcio e Cb PM Dos Santos, receberam denúncia informando que pela praça da matriz um casal estaria realizando o tráfico de entorpecentes. Diante das informações e características passadas, foram ao local informado, localizando o casal.

Com apoio de uma equipe exercendo a modalidade Atividade Delegada, com 1° Sgt PM Aguilera e Sd PM Lucas, abordaram os dois indivíduos.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com M., 22 anos, apenas R$ 444,00 em sua carteira. Ao solicitarem que a parte feminina retirasse tudo que havia dentro do bolso da sua bermuda, localizaram 4 porções de maconha, embaladas em plástico transparente, bem como a quantia de R$ 104,50.

Questionados sobre a droga localizada, disseram que eram usuários, que estavam vindo da cidade de Itapura, onde moram e estavam passeando pela praça da matriz em Castilho.

Em contato com policiais militares de Itapura, estes relataram que o casal abordado é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes.

Diante das evidências e provas colhidas, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina, onde o delegado plantonista, Dr. Alan Barcelos de Azevedo, ratificou a voz de prisão em flagrante por Tráfico de Entorpecentes, autuando os dois pelo crime com base no Art. 33. Os dois permaneceram presos, à disposição da justiça, no aguardo da audiência de custódia para saberem se respondem ao crime presos ou em liberdade.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na audiência de custódia virtual realizada na quarta-feira (08), a justiça concedeu aos dois o benefício de responderem ao processo em liberdade.