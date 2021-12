PF detecta DNA de ex-militar em veículo usado em mega-assalto de Araçatuba

Ademir Luis Rondon é apontado como um dos chefes do ataque a uma central bancária com cerca de R$ 90 milhões

SÃO PAULO – A Polícia Federal encontrou material genético do ex-militar Ademir Luis Rondon em um dos veículos usados no mega-assalto ocorrido na madrugada de 30 de agosto em Araçatuba, no interior de São Paulo. Ele é apontado pela investigação como um dos chefões do ataque a uma central de distribuição do Banco do Brasil com cerca de R$ 90 milhões.

Conforme mostrou o Uol, O ex-sargento do Exército foi preso pela Polícia Civil no fim de outubro por suspeita de envolvimento em uma tentativa de roubo a um carro-forte com o uso de explosivos em São Carlos (SP), em abril deste ano.

Segundo a Polícia Civil, Rondon é apontado como um dos principais especialistas em detonadores dos grupos envolvidos em assaltos aos moldes do “novo cangaço”, prática também conhecida como “domínio de cidades”, quando dezenas de assaltantes com fuzis e detonadores invadem municípios de pequeno e médio porte, rendem autoridades e atacam instituições financeiras.

De acordo com investigações, ele usa táticas militares para assaltar veículos blindados. Em 2015, foi capturado com comparsas em um local usado para armazenar armas de grosso calibre. Entre elas, um fuzil antiaéreo, com capacidade para derrubar até helicópteros. Após a captura, foi condenado e cumpriu pena por porte de arma.

“A identificação dele como uma das lideranças no roubo de Araçatuba não chega a ser uma surpresa. Estamos falando de um ex-militar que trabalha na implantação dos explosivos, já conhecido por atuar nesse tipo de roubo. É um cara extremamente importante para a quadrilha”, afirmou Pedro Ivo Corrêa dos Santos, da 5ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Banco. As investigações apontaram, ainda, que o ex-militar era o responsável por um veículo com mais de 50 quilos de explosivos, detonadores, extintores, maçarico e até gerador de energia —equipamentos necessários para explodir a agência e cometer o roubo. “Ele era do núcleo de explosivos e estava entre os cinco principais criminosos na operação. A prisão dele foi um duro golpe na organização”, disse o delegado Santos, da 5ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Banco, unidade do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) responsável pela captura do ex-militar.