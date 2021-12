Mulher de 59 anos é presa levando droga para filho na penitenciária

ANDRADINA – A lavradora E. C. M., de 59 anos, residente no Assentamento Estrela da Ilha, em Ilha Solteira, foi presa na manhã do último domingo (28/11), depois de flagrada com 28 gramas de maconha (Cannabis Sativa), escondida nas partes intimas quando se preparava para visitar seu filho na penitenciária de Andradina. Encaminhada para o plantão policial, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando decisão da audiência de custódia virtual. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da acusada, que já tem passagens na Polícia por tráfico e receptação, aconteceu quando ela estava na fila para visitar seu filho preso por condenação por crime de homicídio, e ao passar pelo scanner corporal, o agente policial que opera o aparelho percebeu um invólucro dentro da cavidade vaginal.

Separada das demais visitantes e levada para uma sala própria, a mulher retirou o invólucro das partes íntimas e depositou em recipiente próprio daquela unidade prisional e foi encaminhada, com apoio da Polícia Militar, para condução até o plantão policial, onde foi indiciada por tráfico de entorpecentes.

Foi instaurado um processo administrativo para investigação da participação do filho dela em possível tráfico também dentro da instituição prisional, o que é considerado uma falta grave. A mulher também foi proibida do rol de visitas em todo estado pelo prazo de dois anos.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Depois de aguardar presa na carceragem do plantão policial até a segunda-feira (29), aguardando decisão da audiência de custódia virtual, o juiz decidiu que ela responda ao processo em liberdade, saindo pela porta da frente da Delegacia Seccional de Andradina.