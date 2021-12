Policiais militares de Nova Independência salvam a vida de recém-nascido

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um bebê recém nascido, de apenas 15 dias de vida, foi salvo por policiais militares de Nova Independência, na noite de domingo (28), depois de se engasgar com leite materno, cianótico e sem respiração. Devidamente recuperado ao aplicaram nele a manobra de Heimlich, por precaução, foi encaminhado ao PS local, onde foi avaliado e liberado aos cuidados dos pais, que agradeceram imensamente a pronta intervenção policial.

Tudo aconteceu quando os policiais Cb PM Chimeno e Sd PM Siqueira estavam em patrulhamento preventivo e ostensivo por Nova Independência, quando foram abordados na via pelo casal Carlos e Jenifer, desesperados porque seu filho recém-nascido, Henrique, de 15 dias de vida, estava engasgado com leite materno, cianótico (Coloração azulada da pele e mucosas causada por taxa de hemoglobina reduzida e sem respiração).

Diante da grave ocorrência, os policiais militares mantiveram a calma, receberam o bebê dos braços da mãe e, utilizando as técnicas ensinadas pela corporação, aplicaram nele a manobra de de Heimlich (A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros, utilizada em casos de emergência por obstrução de corpo estranho, utilizando-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso das vias aéreas.).

Após algumas tentativas, obtiveram o sucesso, desengasgando o bebê, que imediatamente voltou a respirar. Por precaução, ele foi encaminhado ao PS local, onde foi avaliado e liberado aos cuidados dos pais.

Na segunda-feira (29), os pais fizeram questão de agradecer o pronto e profissional atendimento dos policiais militares, reiterando seu sentimento de gratidão.