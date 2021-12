Grupo de Vizinhança Solidária ajuda a prender acusado de praticar furtos no centro comercial

ANDRADINA – Graças às denúncias realizadas em um dos grupos de Whatsapp do Programa Vizinhança Solidária da Área Comercial de Andradina, inclusive com imagens de videomonitoramento de uma das lojas furtadas, a equipe de Policiamento Comunitário, formada pela Cabo PM Marta e Cabo PM Galli, prendeu na manhã de quarta-feira, 01, o desempregado Jean Gilberto de Andrade Macário, de 42 anos, acusado de praticar vários furtos em lojas da área central. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando a gerente da Loja Magazine Sucesso, localizada na rua Paes Leme, centro, foi alertada por testemunhas de que um homem de cor negra, trajando camiseta listrada verde e branco, teria furtado uma sandália e saído do local. Rapidamente ela reviu as imagens de câmeras e repassou aos grupos de Vigilância Solidária.

Policiais militares que tiveram acesso rápido às imagens passaram a realizar patrulhamento pelo centro comercial com objetivo de localizar o infrator, que foi avistado a 200 metros da loja furtada.

Ao avistar a viatura militar ele abandonou os objetos subtraídos e tentou fugir correndo, mas foi alcançado e imobilizado pelo Cabo PM Galli. Na sequência, confessou o crime, recebeu voz de prisão pela prática de Furto e foi conduzido ao 1° DP, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A informação da prisão do acusado foi rapidamente compartilhada em vários grupos ‘PVS’ para que todas as vítimas pudessem deslocar à Delegacia e reconhecer o autor e objetos.

O infrator é conhecido tanto pelos policiais quanto pelos lojistas, pois já foi preso anteriormente pelo mesmo delito e modus operandi. Mais uma vez os grupos de Vizinhança Solidária mostraram sua rapidez e eficácia, auxiliando a Polícia Militar na localização e captura de mais um criminoso.

PEDIDO DE PIZZA NO 190

No dia 25 de maio último, a PM foi acionada para atendimento de uma ocorrência em que uma mulher teria entrado em contato com o 190 e, de maneira discreta, solicitado uma pizza, o que foi entendido pelo policial do outro lado da linha no COPOM como um pedido de socorro por parte da solicitante, vítima de violência doméstica.

De imediato a equipe militar se encaminhou para o local dos fatos, onde avistou na área da frente da casa o “amásio” da solicitante, e ele ao avistar a viatura, entrou rapidamente para o interior da residência.

A vítima/solicitante veio até a rua e solicitou que verificassem a procedência de uma motocicleta que seu amásio teria trazido e deixado nos fundos da casa. No quintal foi verificado a motocicleta Honda/CG 150 Fan, a qual constava como produto de furto ocorrido no dia anterior quando estava estacionada no cruzamento das ruas Paes Leme com Orensy Rodrigues Silva, centro.

O indivíduo havia se evadido do local, foram feitas buscas nas imediações, porém não foi localizado, a vítima relatou ainda que seu amásio, oriundo de São José do Rio Preto, já esteve preso por mais de 20 anos, e que ao avistar a viatura e entrar na residência, fez ameaças a ela dizendo “que iria matá-la” e se não conseguisse, mataria seus filhos.

FURTO NO COMÉRCIO

No dia 15 de junho último ele também foi preso quando praticava furtos no comércio local. Pelo menos três estabelecimentos comerciais foram vítimas do homem que, depois de cumprir pena de mais de 20 anos por roubo (artigo 157), em Ribeirão Preto e naquela região, acabou ganhando a liberdade da penitenciária de Andradina e permaneceu pelo município, se envolvendo em diversos crimes de furto.