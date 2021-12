Polícia Rodoviária prende morador de Sete Lagoas acusado de tráfico de drogas

ARAÇATUBA – A Polícia Militar rodoviária prendeu na noite de terça-feira (30), o barman V. L. E. S., 22 anos, morador de Sete Lagoas/MG, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-lo com 15 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), quando estava em um ônibus pela rodovia Marechal Rondon. Conduzido à Central de Flagrantes de Araçatuba, foi indiciado e recolhido à Cadeia Pública de Penápolis, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu às 23h15, durante o desencadeamento da “Operação Interior Mais Seguro”, quando uma equipe do TOR – tático Ostensivo rodoviário abordou um ônibus pela Rodovia Marechal Rondon (SP 300), altura do KM 543, em frente da Base Operacional, e, após comportamento suspeito, a bagagem do passageiro identificado como V. L. E. S., foi vistoriada e nela foram encontrados 15 tijolos de maconha.

O acusado, que já tem antecedentes por tráfico de drogas, roubo, furto e receptação em Minas Gerais, confessou que comprou a droga no Estado do Mato Grosso do Sul e que pretendia revendê-la em sua cidade.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ao final dos procedimentos foi encaminhado à Cadeia Pública de Penápolis. A droga foi apreendida.