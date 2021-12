Ciclofaixa entra em fase final de implantação. Usuários da Guanabara devem prestar atenção.

ANDRADINA – A ciclofaixa na Avenida Guanabara de Andradina está prestes a ser concluída, com a implantação de tachões para aumentar a segurança na utilização do equipamento de trânsito. A ciclofaixa vai proporcionar uma grande revolução em sua principal via de acesso a cidade.



O moderno projeto, fruto do planejamento do prefeito Mário Celso Lopes vai proporcionar um caminho seguro para ciclistas fazendo o trajeto do trevo de acesso, indo até a avenida Barão do Rio Branco e retornando.

As ciclovias e ciclofaixas, além de proporcionar uma melhor mobilidade para os cidadãos, também faz bem para a saúde dos ciclistas, que cada vez mais aderem à cultura das duas rodas como esporte, hobby ou meio de locomoção para as práticas da vida.