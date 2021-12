Homem mata esposa e sogra a facadas em Sorocaba

O ataque aconteceu após uma briga que começou durante a madrugada, por causa de ciúmes. O casal estava em processo de separação, após 6 anos de casamento. O farmacêutico Felipe Correia Renovato atacou a sogra Daniela de Oliveira Rosa e a esposa Isabela Rosa Renovato. O irmão de Isabela e o filho do casal conseguiram fugir.

A delegada do caso, Veraly Ferraz, ficou chocada com o “cenário de horror” que encontrou no local. Segundo ela, havia sangue em todos cômodos da casa. A estimativa inicial é que a sogra levou cerca de 20 facadas.