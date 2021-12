Vereadora trans, Anuxa, é eleita presidente da Câmara de Murutinga do Sul para 2022

MURUTINGA DO SUL – Pela primeira vez em sua história a cidade de Murutinga do Sul terá uma vereadora trans como presidente da Câmara. Anuxa Sales foi eleita na noite de Segunda-feira,29, para presidir a Casa de Leis no exercício de 2022.

Candidata única, Anuxa obteve 5 votos. Os outros vereadores que formariam a chapa concorrente desistiram da disputa e optaram pela abstenção do voto.

Além de Anuxa, a Mesa Diretora terá a seguinte composição: Adriano Humberto Nunes (vice-presidente), Maria Ribeiro (1° secretário), e José Ferreira (2° secretário).

Eleita em 2020 com 106 votos pelo PSDB, Anuxa foi a quinta mais votada naquela ocasião e já marcou história no Legislativo por ter sido a primeira trans eleita na cidade. Agora mais uma vez se destaca pela conquista da presidência logo no primeiro mandato.

O prefeito Cristiano Soares parabenizou a vereadora e disse que pretende ter uma relação bastante harmoniosa com a nova presidente.

“Ela tem uma história de vida marcada por muitas lutas e merece estar onde chegou. Tenho certeza que fará um ótimo trabalho na presidência assim como vem fazendo enquanto vereadora”, destacou o prefeito.