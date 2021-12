Guto Marão é eleito presidente da Câmara Municipal para 2022

ANDRADINA – O vereador Luiz Gustavo Marão Calestini, o popular “Guto Marão” (PP), foi eleito por unanimidade na noite da última segunda feira (29), em sessão ordinária realizada no plenário da Câmara Municipal de Andradina, para o cargo de presidente do Poder Legislativo e estará a frente da mesa diretora no ano de 2022.

A sessão contou com a participação de todos vereadores e demonstrou a união pelo bem maior de Andradina, elegendo quase toda a mesa diretora por unanimidade. “A participação da população em nossa sessão ordinária é de suma importância para que nós vereadores venhamos a tomar nossas decisões, o Guto Marão tem total capacidade e nós confiamos nosso voto a ele para dar continuidade nas mudanças que fizemos este ano.” Citou o atual presidente Helton Rodrigo Prando, o popular ‘Coxinha’ (PRTB).

A mesa ficou composta pelo vereador Guto Marão (PP) como presidente, Sérgio Faustino Teixeira como 1º vice presidente, Jonílcio Avelino da Silva, o ‘Careca da Natação’ (AVANTE) para 2º vice presidente, Luzimar Rodrigues da Silva (PSB) para o cargo de 1º secretário e, a vereadora Eloá Pessoa (PSB) foi eleita a 2ª secretária. Os vereadores Careca da Natação, Luzimar e Eloá fazem parte da mesa diretora deste ano e foram reeleitos para 2022.

“Como presidente eleito agora, uma das minhas metas é mostrar a toda a população como funciona os serviços da Câmara Municipal e de todos os vereadores, faremos algumas ações que vão esclarecer os munícipes sobre nossos trabalhos no legislativo que trarão maior acesso a nossa Câmara, além de dar continuidade ao que nosso atual presidente Coxinha Prando desenvolveu nesse ano de 2021.” Disse Guto Marão, o presidente eleito para o mandato de 2022.

Luiz Gustavo Marão Calestini, conhecido popularmente como Guto Marão, está eu seu 2º mandato como vereador, é formado em Farmácia no ano de 1992 e pós graduado em Gestão Estratégica. Foi eleito com 413 votos pelo Partido Progressista (PP). Suas principais bases para seu mandato são a castração de animais, melhorias de acesso aos bairros que ligam ao Distrito Industrial, implantação de farmácias nas UBS dos bairros e as ciclovias.

O presidente eleito Guto Marão assume a frente da Câmara Municipal de Andradina a partir de janeiro e já planeja seu mandato, “Ser eleito por unanimidade entre todos os vereadores me faz acreditar que estou no caminho certo, que minha trajetória de vida e política estão sendo reconhecidas, nossa gestão de 2022 será totalmente voltada ao benefício da população, muito obrigado a todos que depositam toda essa confiança em mim.” Encerrou Guto.