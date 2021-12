Homem provoca triplo acidente ao passar mal ao volante

ANDRADINA – Um aposentado de 63 anos sofreu trauma toráxico e contusão na testa, ao se envolver em acidente de trânsito na noite da última quarta-feira (24), na rua Guaraçaí, próximo do cruzamento com a rua Rio Grande do Norte, bairro Benfica. Encaminhado até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento pelos bombeiros, permaneceu internado. A Polícia Militar e a perícia compareceram no local.

O acidente aconteceu próximo das 20h quando o homem dirigia o VW Gol, na cor cinza, pela rua Guaraçaí, sentido da rodoviária para Planalto, quando, poucos metros após cruzar a rua Rio Grande do Norte, provavelmente teve um mal súbito, pendeu o volante para o lado direito e bateu violentamente contra a traseira da caminhonete GM S10 na cor preta, devidamente estacionada. Por sua vez a S10 acabou batendo contra a traseira de um GM Onix, na cor branco, também estacionado.

Com dificuldades para respirar devido o trauma toráxico e praticamente desmaiado depois de bater a cabeça no parabrisa do Gol, o homem foi retirado do veículo por uma técnica em enfermagem e um biomédico moradores das proximidades e proprietários de um dos veículos atingido. Segundo eles, precisaram fazer massagem cardíaca devido o motorista acidentado ter desmaiado.

Depois de estabilizado, os bombeiros o imobilizaram e o encaminharam até a UPA, onde permaneceu internado para passar por exames mais detalhados para avaliação da extensão dos ferimentos e possíveis fraturas.

O veículo Gol que provocou o acidente foi o mais prejudicado na situação, tendo sua frente completamente destruída. A S10 sofreu pequenos amassamentos nos parachoques traseiro e dianteiro. Já o Onix sofreu arranhões no portamalas e pequenos danos no pára-choque, os dois traseiros.