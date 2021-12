Meninas de Andradina e Castilho são aprovadas para avaliação no Ferroviária

MURUTINGA DO SUL – As adolescentes Yasmin Victoria de Nóbrega, nascida em 2006, ela moradora de Andradina e Brenda Gabrielly dos Santos, nascida em 2007 e de Castilho, foram aprovadas e começarão em breve a fazer parte da equipe da FEC – Ferroviária Esporte Clube, da cidade de Araraquara, em um evento de avaliação realizado no último final de semana, dias 27 e 28, no estádio municipal de Murutinga do Sul. As duas iniciam assim um sonho e as duas famílias estão orgulhosos dessa conquista.

O evento aconteceu na cidade de Murutinga do Sul, seguindo as normas sanitárias do Ministério da Saúde contra o Covid-19, com o número reduzido de meninas o resultado foi bem melhor do quese esperava, com essas duas jogadoras selecionadas para se apresentarem ao time feminino em Araraquara/SP e outras duas meninas selecionadas para serem monitoradas em uma possível indicação para clubes femininos: Beatriz Dourado Ferreira, nascida em 2004 e Danielli De Oliveira Cardoso, em 2005, totalizando quatro meninas.

Agradecimento especial ao organizador do evento, Felype Carvalho (Japonês ), vereador da cidade anfitriã esteve presente no campo, e disponibilizou de toda a logística, juntamente com sua mãe, senhora Sueli. E também ao pedido prontamente atendido pelo Prefeito Municipal Cristiano e Celso do Café

“Uma avaliação desta só acontece com parceiros e de colaboradores, em meu nome quero agradecer a cada um deles, que se disponibilizaram em ajudar a gente em mais uma etapa, que se conclui”, disseram os participantes.