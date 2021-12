Despachante é preso em Independência acusado de disparo de arma de fogo

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 28, um despachante de 38 anos acusado de disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Em sua casa foram localizadas uma pistola marca Taurus, calibre .40, com seis munições, além de uma espingarda calibre 12, com oito munições. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e arbitrada fiança de R$ 1 mil, sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade. As armas possuem registros legais.

A detenção do despachante aconteceu quando a equipe de rádio patrulhamento (RP), formada pelo Sd PM Felipe e Sd PM Lucas foi acionada para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo no interior de uma residência. Ao chegarem ao local os PMs entraram em contato com o morador suspeito, R. 38 anos, profissão despachante, morador do próprio local que, questionado sobre a veracidade de denúncia, em um primeiro momento, negou.

Na sequência dos questionamentos, autorizou a entrada dos policiais militares na residência, que já contava com apoio de uma equipe de Força Tática composta pelo 1º Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM Diletti. Na vistoria domiciliar encontraram 04 estojos (munição já deflagrada) calibre .40, no solo do quintal.

Dando sequência, encontraram na sala, uma pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre .40, acabamento oxidado, carregador municiado com seis cartuchos intactos; no quarto foi encontrada uma espingarda calibre 12, marca Boito, acabamento oxidado, municiada com oito cartuchos intactos.

Perguntado se as armas eram registradas, ele respondeu que sim, apresentando a documentação que comprovou que as armas eram registradas no Ministério do Exército (CAC).

Após o encontro das armas e munições, R foi novamente entrevistado, ocasião em que admitiu ter efetuado os disparos para o alto com a pistola, alegando problemas pessoais e familiares.

Diante dos fatos ocorridos e das evidências, foi dada voz de prisão à R. com base no artigo 15 da Lei 10.826/2003 – Lei de armas (Estatuto do desarmamento): “Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. ”, sendo encaminhado ao Plantão Permanente de Andradina, onde o delegado, Dr. Tiago Barroca, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante, arbitrando fiança no valor de R$ 1.000,00 , sendo paga para que ele responda o processo em liberdade.